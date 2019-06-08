Türkiye, EURO 2020 elemelerinde son dünya şampiyonu Fransa'yı devirdi

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.

⏰ RESULTS! ⏰



Performance of the night was from _________ 👈



👏 Turkey shock France with 2-0 victory

✅ Germany, Belgium & Italy all win#EURO2020 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 8 Haziran 2019

Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.

FRANSA'YA KARŞI TARİHİ GALİBİYET



Türk Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı. Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı.

İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.