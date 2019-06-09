Rusya’dan 9 gollü zafer

EURO 2020 Elemeleri I Grubu 3. maçında evinde San Marino'yu 9-0 mağlup eden Rusya Milli Futbol Takımı, tarihin en farklı galibiyetini aldı.

Karşılaşmada Rusya'nın gollerini Dzyuba (4) , Smolov (2), Mirançuk, Cevoli (k.k) ve Medipol Başakşehir forması giyen Fedor Kudryaşov kaydetti.

Rusya daha önce 1995 yılında yine San Marino’yu 7-0, 2015’te de Lihtenştayn’ı 7-0’lık skorlarla yenmeyi başarmıştı. Her iki maç Euro elemeleri kapsamında oynanmıştı.

Rusya, EURO 2020 Elemeleri I Grubu 4. maçında Kıbrıs ile karşılaşacak. Maç, 11 Haziran Salı günü oynanacak.