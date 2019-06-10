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01:21 10 Haziran 2019
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    Fatih Terim - Emre Belözoğlu

    Türk Milli Takımı İzlanda'da havalimanında bekletildi, açıklama yapan Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 4. maç için İzlanda'ya giden Türk Milli Takımı, İzlanda'da alışagelmişin dışında bir uygulamayla karşılaştı. Burak Yılmaz, havalimanında 3 saat bekletildiklerini açıklarken Emre Belözoğlu da "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu" dedi.

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne harika bir başlayan ve 3 maçta 9 puan toplayan Türkiye A Milli Takımı, H Grubu'ndaki dördüncü maçı için İzlanda'ya gitti.

    Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Takım kafilesi, İzlanda'da büyük bir saygısızlıkla karşılaştı. İHA'da yer alan habere göre Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi 2 saate yakın süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi.

    BURAK AÇIKLAMA YAPTI

    Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Burak Yılmaz, çok büyük saygısızlık yapıldığını belirterek, "3 saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını alıyorlar, kremlerini alıyorlar, tekrar tekrar kontrolden geçiriyorlar. 6.5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz orada. Hala içeride arkadaşlarımız var. Şu anda çıkabilen geliyor buraya" ifadelerini kullandı.

    'BİZİM ÜLKEMİZE KURBAN OLSUNLAR'

    Emre Belözoğlu da açıklamalarda bulunurken, "Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

    EMRE'YE TUVALET FIRÇASI UZATILDI

    Havalimanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan Emre, bu açıklamasını yaptığı anlarda saygısızlıkla karşılaştı. Tecrübeli futbolcu gazetecilere açıklama yaparken bir İzlanda taraftarı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı. 

    Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların çok sinirli olduğu gözlenirken, tecrübeli çalıştırıcı, otobüste bir yetkiliyle uzun süre konuştu. Kafile havalimanından çıktıktan sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

    ARNAVUTLUK KAFİLESİ DE BEKLETİLMİŞ

    Öte yandan İzlandalı yetkililerin Arnavutluk kafilesine de aynı uygulamayı yaptığı öğrenildi. Cumartesi günü oynanan karşılaşma için İzlanda'ya gelen Arnavutluk kafilesinin de 1 saate yakın olarak havalimanında bekletildiği öğrenildi.

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda bugün basın toplantısı düzenleyecek. A milliler, basın toplantısının ardından son çalışmasını da bu statta gerçekleştirecek.

    Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Şenol Güneş yönetiminde çıktığı üç maçı da kazanarak 9 puan toplayan Milli Takım, İzlanda ile yarın TSİ 21:45'te karşı karşıya gelecek.

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    Etiketler:
    Türk Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, İzlanda, Türkiye
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