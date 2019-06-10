Turnuva için Rodos'ta bulunan Beşiktaş U16 Takımı'nın seks skandalına karıştığı iddia edildi

Mynet'in aktardığına göre, Bild gazetesi Beşiktaş'ın U16 Takımı'nın The Cup of Rhodes Knights 2019 Turnuvası için bulundukları Rodos'ta bir seks skandalına imza attğını öne sürdü. İddiaya göre Beşiktaş U16 Takımı oyuncuları, kaldıkları otele hayat kadınları çağırdı ve bu kadınlarla birlikte oldu.
Sex-Skandal bei Beşiktaş - Talente sollen sich Prostituierte ins Hotel geholt haben https://t.co/THd5LIldjm— BILD (@BILD) 9 Haziran 2019
Öte yandan, Beşiktaş U16 Takımı, The Cup of Rhodes Knights Turnuvası'da Panathinaikos'u 2-1 yenerek şampiyon olmuştu.
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