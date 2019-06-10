Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İzlanda'da yaşanan olayların ardından bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz" dedi.

Yeni Akit’te yer alan habere göre Ahmet Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz. Henüz bir başvuru olmadı ama TFF Başkanı Nihat Özdemir dönünce bu konuyu görüşeceğiz" dedi.

Ağaoğlu, "Maç hangi statta oynanırsa oynansın biz binlerce Trabzonspor taraftarıyla orada yerimizi alırız. Bize her yer Trabzon" şeklinde konuştu.

2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız, dün gece indiği Keflavik Havalimanı'nda kötü muameleye maruz kalmıştı.

Saatlerce süren pasaport kontrolü ve Emre Belözoğlu'na uzatılan tuvalet fırçası, maç öncesi gerilimi yükseltmişti.