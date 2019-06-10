'Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası tutan kişinin kimliği belirlendi' iddiası

Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na giden Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinden Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişinin kimliğinin belirlendiği belirtildi. Bazı spor gazeteleri bu kişinin Belçikalı Corentin Siamang isimli bir kişi olduğunu yazdı.

Bu sabah, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 4. maç için İzlanda'ya giden Türk Milli Takımı, İzlanda'da alışagelmişin dışında bir uygulamayla karşılaştı.

Burak Yılmaz, havalimanında 3 saat bekletildiklerini açıklarken Emre Belözoğlu da "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu" dedi.

Taraftar olduğu düşünülen bir kişinin ise futbolcu Emre Belözoğlu'na mikrofon gibi tuvalet fırçası uzatması tartışmalara yol açtı.

Türk basınında yer alan bazı internet siteleri, Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin kimliğinin belirlendiğini yazdı.

Haberlerde bu kişinin 26 yaşında Belçikalı Corentin Siamang olduğu açıklandı.

🇧🇪 Emre Belözoğlu'na fırça uzatan şahsın İzlandalı değil Belçikalı Corentin Siamang olduğu ortaya çıktı. pic.twitter.com/et6dEG4Ppo — Krampon Sports (@KramponSport) June 10, 2019

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Emre Belözoğlu'na fırça uzatan şahsın Belçikalı Corentin Siamang olduğu ortaya çıktı. pic.twitter.com/wMYISIT3lF — 10 Numara (@OnNumaraDergi) June 10, 2019

​Siamang adlı kişinin hesaplarında paylaşılmış olan fotoğraflara Türk Bayrağı emojileri bırakıldığı ve eleştirel yorumlar yapıldığı görüldü. Ancak Siamang'ın konuyla ilgili herhangi bir paylaşımına rastlanmadı.