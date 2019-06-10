Burak Yılmaz'dan 'fırça' paylaşımı

Türkiye A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, İzlanda'da kendisine mikrofon yerine fırça uzatılan Emre Belözoğlu ile fotoğrafını paylaştı

A Milli Takım'ın İzlanda'da havalimanında yaşadığı krizin yankıları sürerken Burak Yılmaz'dan esprili bir paylaşım geldi.



Yılmaz, Instagram Story'den Emre Belözoğlu ile olan fotoğrafını paylaşıp "Yıllarca çok fırçasını yedik" yazdı. Dün gece İzlanda'ya inen A Milli Takım kafilesinde Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatılması büyük tepki çekmişti.