A Milli Takım'ın İzlanda'da havalimanında yaşadığı krizin yankıları sürerken Burak Yılmaz'dan esprili bir paylaşım geldi.
Yılmaz, Instagram Story'den Emre Belözoğlu ile olan fotoğrafını paylaşıp "Yıllarca çok fırçasını yedik" yazdı. Dün gece İzlanda'ya inen A Milli Takım kafilesinde Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatılması büyük tepki çekmişti.
Burak Yılmaz'dan 'fırça' paylaşımı https://t.co/UDvMHB6PyW pic.twitter.com/TqThZfc5Kq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 10 Haziran 2019
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