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22:58 10 Haziran 2019
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    Şenol Güneş

    Şenol Güneş'ten İzlanda açıklaması: Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş

    © REUTERS / Murad Sezer
    Spor
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    Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın dün havalimanında yaşadığı olayları da değerlendiren Teknik Direktör Şenol Güneş, "43 yıl önce de İzlanda'ya geldim. Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş" ifadelerini kullandı. Güneş, bu tip olayların nerede olursa olsun karşısında olduğunu dile getirirken "Biz büyük milletiz, küçük şeylerle uğraşmayız" dedi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
    © Fotoğraf : DHA
    TFF'den İzlanda açıklaması: UEFA da bu durumdan rahatsız
    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız'da Şenol Güneş ve İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalar yaptı.

    Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    -İzlanda, hem Dünya Kupası’nda hem Avrupa Şampiyonası’nda sempati toplamış bir ülkeydi. 1976’ta buraya gelmiştim. 43 yaş üstü olan var mı burada? Ben hepsine selam edeyim. 43 sene önce geldim İzlanda’ya. Saha aynı saha, şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş.

    “İKİ TANE TERBİYESİZ…”

    -Burası küçük bir ülke nüfus olarak ama insani değerlerinin büyük olduğunu düşünüyorum, küçüldünüz mü? Tüm bunlar saha dışı işler ama fikrimi belirtiyorum. Daha önce Konya’da bunu bize yaptılar dediler, eğer yapılmışsa terbiyesizliktir bu. Orada yapıldı diye burada da yapıldıysa bu da çirkinliktir. Biz büyük bir ülkeyiz, küçük işlerle uğraşmayız. Bu konuyu kapatıyorum. İki tane terbiyesizin yaptığını mı konuşacağız?

    “PASAPORTU ALMIŞ BANA SALLIYOR”

    -53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan girişte x-ray cihazına sokulmaz. Pasaportu almış, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz? İzlanda iki maç üst üste içeride, bu avantajı size vermişler, sizi koruyorlar zaten, küçük şeylerle uğraşmanıza gerek yok. Fikstür yapılırken, İzlanda iki maç üst üste evinde oynuyor, ben bunu konuşmadım. Niye başkasına yapılmadı? Sizi koruyorlar zaten, ben bunları konuşmadım.

    © AA / Abdülhamid Hoşbaş
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    “ARTIK BUNLARI YAPMAMAK LAZIM”

    -30-40-60 sene önce bizde de yapılanlar vardı rakipleri uyutmamak için. Artık bunları yapmamak lazım. UEFA nezdinde bunların kurala sokulması lazım, ülke yetkililerin böyle basit konularla uğraşması doğru değil.”

    “FIRÇA İLE GELMİŞ, BIÇAKLA DA GELEBİLİRDİ”

    -Yanlışları söyleyerek, kimseyi üzmek istemiyorum artık. Bana komik geldi, kasıtlı yapıldığı belli oldu. Hala konuşunca, biz hataya düşüyoruz. Kuraldan bahsediliyor, kural nedir? Vatandaşı normal prosedür ile geçirirsiniz, saatlerce bekletmezsiniz. Adam fırça ile gelmiş, bıçakla da gelebilir. Ona müsaade etmemek lazım. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Saha dışındaki eksikleri İzlandalı yetkililer öğrendiğinde inanıyorum ki üzülecekler.

    Etiketler:
    İzlanda, Türkiye, Şenol Güneş
    Topluluk kurallarıTartışma
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