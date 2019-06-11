İzlanda'dan Türkiye maçına bulaşık fırçası yasağı

İzlanda, Türkiye maçına gidecek taraftarların stada bulaşık fırçasıyla girmesini yasakladı. İzlandalı yetkililer, bu eylemin saha kapatma cezasına kadar varabilecek UEFA yaptırımları getirebileceği uyarısında bulundu.

DW'nin haberine göre, İzlanda Futbol Federasyonu, Türkiye ile oynanacak EURO 2020 elemeleri maçı öncesi taraftarlara bulaşık fırçası yasağı getirdi.

İzlanda Futbol Federasyonu'nun güvenlik biriminin başındaki Vidir Reynisson kamu yayın organı RUV'a yaptığı açıklamada, taraftarların başkent Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'na bulaşık fırçasıyla girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Irkçı olarak nitelendirilebilecek her şeye el koyacaklarını belirten Reynisson, stada bulaşık fırçası sokulması gibi bir eylemin İzlanda Futbol Federasyonu için sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İzlandalı yetkili "çok ciddi bir suç" olarak tanımladığı ırkçılığın, UEFA'nın yapacağı değerlendirmeye göre saha kapatmaya kadar varan cezaları beraberinde getirebileceğini hatırlattı.

Türkiye, önceki gün Reykjavík'e giden milli takım kâfilesinin Keflavik Uluslararası Havalimanı'ndaki pasaport kontrolünde gereksiz yere uzun süre bekletildiği ve futbolcuların ek güvenlik önlemlerine maruz bırakıldığı gerekçesiyle İzlanda'ya nota vermişti.

Havalimanında gazetecilere demeç veren futbolcu Emre Belözoğlu'na Belçikalı olduğu ortaya çıkan bir kişi tarafından bulaşık fırçası uzatılması ise tepkileri daha da artırmıştı.

SİBER SALDIRI

Olayların ardından İzlanda Futbol Federasyonu'nun ve Keflavik Uluslararası Havalimanı'nı işleten Isavia'nın internet siteleri siber saldırıya uğradı.

Isavia, havalimanını kullanacak olan yolcuların, siteye erişim olmadığı için iki saat boyunca uçuş bilgilerini göremediklerini açıkladı.

'AYRIMCILIK YAPILMADI'

RUV'a konuşan İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ise Türkiye Milli Takımı'na herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını ve havalimanı görevlilerin normal prosedürü izlediğini savundu. Thordarson konu hakkında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de temasa geçtiğini sözlerine ekledi.