Anadolu Efes seride eşitliği sağladı

Anadolu Efes, normal süresi 86-86 sona eren karşılaşmada konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 16 sayı geriden gelerek 101-93 yendi.

Lacivert-beyazlılar, seride durumu 1-1'e getirdi.

Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

Serinin üçüncü maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisinde karşı karşıya geldikleri Fenerbahçe Beko maçında sahaya kulaklıkla çıktı.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça kulaklıkla çıkan Ataman'ın, play off final serisi ilk maçında Fenerbahçeli taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratları nedeniyle sahaya böyle çıktığı öğrenildi.

Ataman, karşılaşmada ilk düdüğün gelmesiyle birlikte kulaklıkları çıkardı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Ataman, büyük bir heyecana sahne olan müsabakadan sonra galibiyet sevincini lacivert-beyazlı taraftarlarla paylaştı. Ayrıca Anadolu Efesli oyuncular, maçın ardından tek tek bütün tribünleri dolaştı.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle saha ortasında iki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Araya diğer oyuncuların girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.