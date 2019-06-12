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14:36 12 Haziran 2019
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    Tayland'ı 13-0 yendiği için eleştirilen ABD kadın futbol takımı: Eğer erkekler kazansaydı aynı sorular sorulacak mıydı?

    Lionel Bonaventure
    Spor
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    FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Tayland'ı 13-0 yenen ve attığı gollerle maç sonrası kutlamaların 'sportmenliğe sığmadığı' yönünde eleştirilere konu olan ABD futbol takımı oyuncuları kendilerini savundu. Takımın koçu, "Eğer bu zafer erkekler kupasında yaşansaydı aynı sorular sorulacak mıydı?" ifadelerini kullandı.

    FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası F grubu maçında, rakibi Tayland'ı 13-0 mağlup eden ve 2007'de Almanya'nın Arjantin karşısında elde ettiği 11-0'lık farkı geride bırakarak kupa tarihinin en büyük farklı zaferini kazanan ABD futbol takımı, maçın ardından yaptığı kutlamalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. 

    Tayland'a atılan gollerin ve maçın ardından yapılan büyük kutlamanın 'sportmenlik dışı' ve 'aşağılayıcı' olduğu yönünde eleştiriler alan ABD futbol takımı ise söz konusu eleştirileri reddetti. 

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    © AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
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    Maçın ardından Taylandlı oyuncular gözyaşları içinde sahayı terk ederken, ABD'li oyuncular aynı zamanda yeni bir dünya kupası rekoru olan bu galibiyetten ötürü sevinç içerisinde zafer kutlamışlardı. 

    'BİRLİKTE KUTLAMAMIZ ÖNEMLİYDİ'

    Maçta 5 gol atan ABD'li oyuncu Alex Morgan, söz konusu eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamada "Bu grupta oynanan maçlarda her golün önemli olduğunu biliyorduk ve kutlamalara gelince, bu gerçekten iyi bir takım performansıydı ve birlikte kutlamamız bizim için önemliydi" ifadelerini kullandı. 

    'OYUNCULARIMI DİZGİNLEMEK BENİM İŞİM DEĞİL'

    ABD kadın milli futbol takımı koçu Jill Ellis de takımını savunarak şunları söyledi:

    "Rakiplere karşı saygılı olmanın aynı zamanda rakiplere karşı sert bir şekilde oynamak olduğunu düşünüyorum. Bir koç olarak, işim oyuncularımı dizginlemek değil, çünkü hayal ettikleri şey buydu, bu onlar için, bu bir dünya şampiyonası. Eğer bu maç 10-0 biten bir erkekler dünya kupası maçı olsaydı aynı sorularla karşılaşacak mıydık?"

    Etiketler:
    Eleştiri, açıklama, Alex Morgan, Jill Ellis, ABD kadın milli futbol takımı, FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası, zafer, Milli takım, Maç, Futbol, Tayland, ABD
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