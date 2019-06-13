Griezmann, yeni sezonda Barcelona'da

2014-15 sezonundan bu yana İspanyol ekibi Atletico Madrid'in formasını giyen Griezmann, toplam 257 maça çıktı.
Bu maçlarda 133 gol atan ve 50 de asist yapan yıldız orta saha, Atletico Madrid'in başarılarında büyük pay sahibi oldu.
Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Fransız futbol yıldızı Antoine Griezmann'ın yeni sezonda Barcelona forması giyeceğini açıkladı.
2014-15 sezonundan bu yana İspanyol ekibi Atletico Madrid'in formasını giyen Griezmann, toplam 257 maça çıktı.
Bu maçlarda 133 gol atan ve 50 de asist yapan yıldız orta saha, Atletico Madrid'in başarılarında büyük pay sahibi oldu.
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