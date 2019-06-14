Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci başkan Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile görüştü.

Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.