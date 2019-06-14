Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de

TRT Spor'un haberine göre tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci başkan Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile görüştü.
Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci başkan Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile görüştü.
Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
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