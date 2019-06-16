İsrail'den Filistin'e futbol engeli

Maçın, İsrail yönetiminin Mısırlı futbolculara giriş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in, 13-19 Haziran'da kampa girmek için Filistin'e giriş yapması planlanan Ürdün Genç Milli Futbol Takımı futbolcularına da izin vermediği vurgulandı.
Federasyon, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve diğer kıtasal ve Arap futbol federasyonlarına, İsrail'in, Filistinsporuna yönelik adet haline getirdiği bu davranışını kınama çağrısı yaptı.
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