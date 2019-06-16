Ali Koç'un başkan seçilmesi sonrası Fenerbahçe'de ilk genel kurul

Ali Koç, başkan seçildikten sonra ilk kez genel kurul üyelerinin karşısına çıkıyor. Selefi Aziz Yıldırım'ın da kürsüde söz alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de tüzük tadil kongresi ve olağan mali genel kurul bugün gerçekleştiriliyor.

Sözcü Skor'un haberine göre mevcut Başkan Ali Koç'un yanı sıra selefi Aziz Yıldırım da toplantıda yer alıyor. Aziz Yıldırım'ın konuşma yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE TOPLULUĞU

Yeni tüzük taslağında görülen en önemli değişiklik, kulübün kurulan iştiraklerinin ve kulübün yönetimi altında bulunup iştirak konumunda olmayan diğer şirketlerin ‘Fenerbahçe Topluluğu' çatısı altında toplanması… ‘Fenerbahçe Topluluğu'nun amacı, faaliyetleri, yetkileri, denetimi ve bütçesi gibi detaylar da hazırlanan tüzük taslağında yer aldı.

İşte Genel Kurul’un önemli maddeleri:

GAYRİMENKUL SATIŞI İÇİN YETKİ

* Gayrimenkullerin satışı için yetki istenecek. Teklifte, “Kulüp için gerekli görülen her türlü gayrimenkulün satın alınması ve satılması” ifadesi kullanılıyor.

MEDİCANA İLE İŞBİRLİĞİ

© AA / Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de Fenerbahçe Üniversitesi için Medicana Grubu ile yapılması planlanan işbirliği genel kurulda görüşülecek. Yönetim kurulu yetki isteyecek.

İKİ YÖNETİM DÖNEMİNİN İBRASI

* Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemleri ayrı ayrı üyelerin ibrasına sunulacak.