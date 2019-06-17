Rus atlet yarışı ‘uçarak’ kazandı

Rabat’taki engelli yarışında bağımsız olarak yarışan 28 yaşındaki Rus atlet Sergey Şubenkov, ‘uçarak’ birinci oldu.
DRAMA! 😱😱😱— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 16 Haziran 2019
McLeod trips on the final hurdle and Shubenkov flies over the line to just about claim the win!#RabatDL #DiamondLeague pic.twitter.com/kjkFjAr9YS
Başta elleri üzerine düşüp daha sonra yuvarlanan Şubenkov, yarış sonrasında elleri ve dizlerindeki sıyrıkları gösterdi.
Have you ever seen a photo finish image like it?@s_shubenkov_EN dived for the line as @Warrior_omz caught him coming off the final hurdle, but still managed to equal the meeting record of 13.12!— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 17 Haziran 2019
Watch the video back here: https://t.co/fBP0LSaKwu#DiamondLeague #RabatDL 🇲🇦 pic.twitter.com/viEiuyFiQk
Yarışta 13.12’lik derece ile sezonun en iyi sonucunu elde eden Şubenkov, “Çarpıcı, fakat gerçekten harika bir yarıştı. Kazanabildim. Önemli olan bu. Eskisinden daha güçlü hissediyorum. Omar’ın orada olması beni ekstra motive etti” dedi.
McLeod’un hatası ise yarışı 13.48’le beşinci olarak tamamlamasına neden oldu, yarıştaki sonucu ayrıca sporcu için sezonun en kötüsüydü.
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