Rus atlet yarışı ‘uçarak’ kazandı

Rabat’taki engelli yarışında bağımsız olarak yarışan 28 yaşındaki Rus atlet Sergey Şubenkov, ‘uçarak’ birinci oldu.

DRAMA! 😱😱😱



McLeod trips on the final hurdle and Shubenkov flies over the line to just about claim the win!#RabatDL #DiamondLeague pic.twitter.com/kjkFjAr9YS — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 16 Haziran 2019

​Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı Omar McLeod, yarışı başından beri önde götürürken, bitiş çizgisine az bir mesafe kala dengesini kaybederek düştü. McLeod düştüğünde, arkasındaki Şubenkov ona takıldı ve öne doğru uzanarak bitiş çizgisinin ilerisine doğru düştü. Yarışın sonunda ikilinin birbirine sarıldığı görüldü.

Başta elleri üzerine düşüp daha sonra yuvarlanan Şubenkov, yarış sonrasında elleri ve dizlerindeki sıyrıkları gösterdi.

Have you ever seen a photo finish image like it?@s_shubenkov_EN dived for the line as @Warrior_omz caught him coming off the final hurdle, but still managed to equal the meeting record of 13.12!



Watch the video back here: https://t.co/fBP0LSaKwu#DiamondLeague #RabatDL 🇲🇦 pic.twitter.com/viEiuyFiQk — IAAF Diamond League (@Diamond_League) 17 Haziran 2019

​Yarışta 13.12’lik derece ile sezonun en iyi sonucunu elde eden Şubenkov, “Çarpıcı, fakat gerçekten harika bir yarıştı. Kazanabildim. Önemli olan bu. Eskisinden daha güçlü hissediyorum. Omar’ın orada olması beni ekstra motive etti” dedi.

McLeod’un hatası ise yarışı 13.48’le beşinci olarak tamamlamasına neden oldu, yarıştaki sonucu ayrıca sporcu için sezonun en kötüsüydü.