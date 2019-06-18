Anadolu Efes seride öne geçti

İlk 4 maç sonunda 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin 5. maçı, lacivert-beyazlı ekibin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Maçın ilk çeyreğini 27-20 önde tamamlayan Anadolu Efes, devre arasına da 39-37 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 66-47 önde bitiren lacivert-beyazlılar, maçı da 10 sayı farkla kazandı.

Bu skorla Anadolu Efes, 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 3-2 öne geçti.

Serinin 6. maçı 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes, o maçı kazanması durumunda şampiyon olacak. Müsabaka, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle tamamlanırsa seri 7. ve son maça taşınacak.

EN SKORER MOERMAN



Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes'ten Adrien Moerman oldu.

Sahada 40 dakikaya yakın kalan Fransız basketbolcu, 26 sayı üreterek galibiyeti getiren isimlerden oldu. Moerman, 8 de savunma ribaundu alarak takımına katkı verdi.

Anadolu Efes'te Bryant Dunston 19 sayı 7 ribaunt, Krunoslav Simon da 15 sayı 5 ribauntla galibiyette önemli rol aldı.