'Fenerbahçeli Gigi Datome hafıza kaybı yaşadı, ambulans hastaneye götürmedi' iddiası

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçın üçüncü çeyreğinde başına aldığı darbe nedeniyle soyunma odasına giden Fenerbahçeli Gigi Datome’nin yapılan kontrolleri sonrasında geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Beko’nun doktorlarının Datome’nin acilen hastaneye kaldırılması gerektiği yönünde talimat verdiği, ancak ambulansın maç sırasında yerinden ayrılamayacağı gerekçesi ile Datome'yi hastaneye götürmediği iddia edildi.

Görevlilerin ambulans için “Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım" dediği ileri sürüldü.

Yaşananların üzerine Fenerbahçeli yetkililerin ayarladığı bir araçla hastaneye götürülen İtalyan yıldızın tedavisi yapıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında başına aldığı darbeyle hafıza kaybı yaşayan ve özel araçla hastaneye kaldırılan Datome’den iyi haber geldi.

Hello everybody! All good, I’m taking exams but everything is under control! Let’s win game 6 now!#enbuyukfener — Gigi Datome (@GigiDatome) June 17, 2019

​Durumunun iyi olduğu öğrenilen İtalyan oyuncunun birkaç saat daha müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan Datome, “‘Her şey yolunda, bazı testler yapılıyor ancak her şey kontrol altında. Haydi 6. maçı kazanalım” ifadelerini kullandı.

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA

Maçın ev sahipliğini üstlenen Anadolu Efes'ten de konuya dair bir açıklama geldi. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak, Fenerbahçe Beko’ya karşı oynadığımız Tahincioğlu BasketbolSüper Ligi play off final serisi beşinci maçında bir sağlık problemi yaşayan Luigi Datome’ye acil şifalar diliyoruz.

En büyük dileğimiz, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasıdır.

Konu ile ilgili medya kuruluşlarınca yapılan haberler ve sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar sebebiyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyuyoruz.

Karşılaşma içerisinde Luigi Datome’nin yaşadığı sağlık problemi sonrasında Fenerbahçe Beko sağlık heyeti ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda görevli sağlık ekipleri, olaya anında müdahale etmişlerdir.

Fenerbahçe Beko sağlık ekibi tarafından salonda görevli sağlık ekiplerine ambulans için başvurulmuş, sağlık ekipleri tarafından Fenerbahçe Beko heyetine durumun aciliyeti sorulmuştur.

Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden oyuncunun durumunun acil olmadığı ve Luigi Datome’nin kendileri tarafından hastaneye götürüleceği bilgisi alındıktan sonra görevli ambulans, Sinan Erdem Spor Salonu’nda kalmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, görevli ambulans, acil durumlar haricinde salondan ayrılmamak durumundadır. Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden alınan geri bildirim doğrultusunda gerçekleştirilen işlem de bu şekilde olmuştur.

Ayrıca olay anında kulüp yetkililerimize ve kulüp sağlık heyetimize, Fenerbahçe Beko kulüp yetkilileri veya sağlık heyeti tarafından acil ambulans talebi yönünde bir başvuru olmamıştır.

Kulübümüz için oyuncu sağlığı, tüm sonuç ve başarılardan öndedir.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak, konunun takipçisi olacağız.

Hangi takımdan olursa olsun sporcu sağlığının, kulübümüz için her şeyden önce geldiğinin altını bir kez daha çizmek isteriz."