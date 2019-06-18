Platini, Katar kararı nedeniyle gözaltında

Eski UEFA Başkanı Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Platini’nin, organizasyonun Katar’a verilmesinden önce yaptığı bir gizli görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Bu iddiaya göre Platini, oylamadan bir ay önce, para akışını sağlayan FIFA eski Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Hammam ile Paris’teki Elysee Sarayı’nda özel bir görüşme yaptı. Platini’nin Bin Hammam’la kahvaltıda bir araya geldikten sonra öğle yemeğinde de dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Katar Emiri’nin oğlu ve Katar Başbakanı ile Dünya Kupası 2022’yi tartıştıkları öne sürüldü.

Platini, kupayla ilgili olarak Katar’a oy verdiğini daha önce açıklamıştı.

Michel Platini daha önce 2011 yılında da, FIFA'dan 1.3 milyon sterlin almasıyla ilgili olarak açılan soruşturma kapsamında, sekiz yıl gün futboldan men edilmişti. Ancak daha sonra bu ceza dört yıla düşürülmüştü. Bu sürenin bu yıl ekim ayında bitmesi bekleniyor.