Beşiktaş’tan Quaresma yalanlaması

Quaresma, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın basında yer alan kendisine yönelik ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Daha sonra Beşiktaş’tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fanatik Gazetesi'nde bugün Orhan Yıldırım imzasıyla 'Parasını verin, gönderin' başlığıyla yayınlanan haber yine yalan ve gerçek dışı masa başında üretilmiş bir haberdir. Başkanımızın da İkinci Başkanımızın da haberde yazdığı gibi bir ifadesi olmamıştır.
Kulübümüzden Açıklamahttps://t.co/hjyaOJi7rV pic.twitter.com/OrarmcrTiz— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 18, 2019
Daha önce de defalarca yalanladığımız ve kendi kafasında ürettiği kurgu haberlere devam eden Orhan Yıldırım isminin camiamıza zarar vermekten başka hiçbir amacı olmadığı maalesef apaçık görülmektedir.
Büyük Beşiktaş camiasının şimdiden bundan sonra da bu isim tarafından yapılacak haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.”
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