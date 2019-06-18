Beşiktaş’tan Quaresma yalanlaması

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Fanatik'te 'Parasını verin, gönderin' başlığıyla yayımlayan habere ithafen "Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir" dedi. Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş, "Haber yine yalan ve gerçek dışı masa başında üretilmiş bir haberdir" ifadesini kullandı.

Quaresma, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın basında yer alan kendisine yönelik ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, şu anda tatilde olduğunu belirterek, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra Beşiktaş’tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fanatik Gazetesi'nde bugün Orhan Yıldırım imzasıyla 'Parasını verin, gönderin' başlığıyla yayınlanan haber yine yalan ve gerçek dışı masa başında üretilmiş bir haberdir. Başkanımızın da İkinci Başkanımızın da haberde yazdığı gibi bir ifadesi olmamıştır.

​Daha önce de defalarca yalanladığımız ve kendi kafasında ürettiği kurgu haberlere devam eden Orhan Yıldırım isminin camiamıza zarar vermekten başka hiçbir amacı olmadığı maalesef apaçık görülmektedir.

Büyük Beşiktaş camiasının şimdiden bundan sonra da bu isim tarafından yapılacak haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.”