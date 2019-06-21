Fernando Torres futbolu bıraktı

İspanya Milli Takımı’nın yıldız isimlerinden Torres, emekliliğini duyurdu. Daha önce Liverpool, Chelsea ve Milan’da forma giymiş olan Torres, son olarak forma giydiği Japonya 1. Ligi ekiplerinden Sagan Tosu da futbolu bırakacağını belirtti.

İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi" ifadelerine yer verdi. Torres, emeklilik kararının nedenlerini düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını ifade etti.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019

​Atletico Madrid altyapısından yetişen ‘El Nino’ lakaplı Torres, İspanya Milli Takımı’nda görev aldığı 110 müsabakada 38 gole imza attı. Başarılı golcü, milli takımda 2 Avrupa, 1 kez de Dünya şampiyonluğu yaşadı. İspanyol forvet, kulüp kariyerinde ise 2 kez Avrupa Ligi Kupası, 1 kez de Şampiyonlar Ligi’nde kupa kaldırdı.