Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 25 milyon euro nakit vereyim, bana bir Abdülkadir getirin

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Monaco'nun Abdülkadir Ömür'e yaptığı transfer teklifi sonrasında Fransız kulübünün yetkililerine, "Bana bu teklifi getirdikleri zaman 'Ben size 25 milyon euro nakit vereyim, bana bir tane daha Abdülkadir Ömür getirin' dedim. Varsa getirin. Birbirlerine bakıyorlar... Yok..." yanıtını verdiğini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için Fransız ekiplerinden aldıkları tekliflerin detaylarını açıkladı.

Yazıcı'ya Lille'den, Ömür'e de Monaco'dan transfer teklifi geldiğini belirten Ağaoğlu, "İkisi için de resmi teklif geldi. Birisi Monaco, birisi Lille, Birisi Ömür birisi de Yazıcı için. Allah'tan fazla zikredilmiyor. Uğurcan'a da gelen teklifler var" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir ve Yusuf için resmi teklif geldi. Ben de, ’25 milyon euro size nakit vereyim, bana bir tane daha Abdülkadir getirin’ dedim. Birbirlerine bakıyorlar… Çünkü yok.” pic.twitter.com/4Q0sKtegNG — De Marke Sports (@demarkesports) June 24, 2019

​Ağaoğlu, "Monaco'dan Abdülkadir'e 16 milyon euro ve bonuslar, Yusuf'a da Lille'den 12 milyon euro'luk teklifler mi geldi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Onların (Monaco) teklifi o doğrultuda veya biraz daha üzerine çıkabilirdi ama oyuncumuzu bu sene itibarıyla satmayı düşünmediğimizi söyledim. Onların o teklifi yapmalarına bile fırsat kalmadı. Kulübün mali durumunu göz önünde bulundurduğunuz zaman, her teklifi kulübün menfaatleri doğrultusunda düşünmelisiniz. İki oyuncumuza da yapılan teklifleri gerçek dışı görüyorum. Oyuncularımızın gerçek piyasa değerini yansıttığına inanmıyorum. Yusuf'a yapılan teklife de 12 civarı diyelim. Reel olarak 10 da bilmem nereye katılırsa 1 milyon daha.. Bu da biraz komik oluyor, işte Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak 1 milyon euro daha.. Ne yapacağız bir taraftan ligde zirve mücadelesi verirken, taraftarlarımızla birlikte diğer taraftan sizin maçınıza gelip, bir de Şampiyonlar Ligi'ne katılmanız için hem taraftar hem kulüp hem de dua desteği mi vereceğiz... Dua ettiğimiz zaman, Allahım Trabzonspor diye başlıyoruz, onun yanına da bir de Fransa'daki, İspanya'daki kulübü mü ekleyeceğiz. Allah katında da fazla kabul göreceğini zannetmiyorum."

'ÜLKENİN EN DEĞERLİ OYUNCUSUNU 20 MİLYON EURO'YA ALDIK'

"Ligimiz Avrupa'da belki 7-8. sırada ama siz gelip de Türkiye'nin en değerli iki genç ve istikbal vaadeden oyuncusuna bu rakamları telaffuz ettiğiniz zaman, bu rakamlar ileriye dönük olarak da hem Trabzonspor'un hem de diğer kulüplerin satacağı oyuncular açısından baz teklif edecek" sözlerini kullanan Trabzonspor Başkanı, "Ülkenin en değerli oyuncusunu 20 milyon euro'ya aldık, x spor takımında oynayan Mehmet de o seviyelerde sana 15 milyon derler. Ülke futbolunu ya da ülkedeki yetenekli futbolcuların da değerini aşağıya çekmiş oluruz. 10-16-19 milyon euro'luk tekliflerle gelirlerse bunlar Trabzonspor Kulübü yönetimi tarafından ciddiye alınacak teklifler değildir" ifadelerine yer verdi.

Abdülkadir'in çok özel yetenekleri sahip bir oyuncu olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Bu teklifi getirdikleri zaman 'Ben size 25 milyon euro nakit vereyim, bana bir tane daha Abdülkadir Ömür getirin' dedim. Varsa getirin. Birbirlerine bakıyorlar... Yok... O yetenekte Avrupa'da o yaş grubunda tahmin ediyorum 10-15 oyuncu var. Ama Abdülkadir'de benim şu anda kelimelerle ifade edemeyeceğim, daha doğrusu doğru kelimeyi henüz bulamadığım iki üç tane daha artı var. Bırakın öyle bir yeteneği, o yeteneği ifade edebilecek kelime henüz ne Türkçe'de ne İngilizce'de ne de Fransızca'da mevcut. İnşallah bir gün o kelimelerin ne olduğunu bulabilirim. Onun için paranın ötesinde, Abdülkadir'in yurt dışına gitmesi için önünde zamanı var" diye konuştu.