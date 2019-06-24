Putin’le Soçi’de judo yapan Rus sporcu Kuziutina, Avrupa Oyunları’nda gümüş madalyanın sahibi oldu

Rus judocu Natalya Kuziutina, Minsk’te gerçekleştirilen Avrupa Oyunları’nda kadınlar 52 kiloda Kosova’dan Olimpiyat şampiyonu Majlinda Kelmendi ile finalde karşı karşıya kaldı.

Olimpiyatlarda bronz madalya elde eden Kuziutina, Kelmendi karşısında mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

View this post on Instagram «Наташа, встань красиво!»🤷🏼‍♀️😅🤦🏼‍♀ #porec #фотосессияудалась #девушкамодель #🤣🤣🤣 A post shared by Кузютина Наталья (@kuzyutina89) on Jun 18, 2019 at 10:07am PDT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl Soçi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldikten sonra mindere çıkmıştı. Siyah kuşağı olan Rus lider, Natalya Kuziutina ile karşı karşıya gelmişti. Batı basını Kuziutina’yı ‘Putin’i yere yıkan kadın’ olarak anmıştı.