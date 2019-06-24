Fikret Orman’dan Burak Yılmaz, Kagawa ve Karius açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman katıldığı televizyon programında siyah beyazlıların transfer gündemiyle ilgili konuştu. Burak Yılmaz'ın takımda kalacağını söyleyen Orman, Kagawa, Karius ve diğer iddialarla ilgili net ifadeler kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports’a verdiği röportajda transfer gündemiyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Burak Yılmaz hakkında net konuşan Orman, kadrodaki diğer futbolcuların geleceğine ilişkin de konuştu.

Burak Yılmaz’ın kariyerini Beşiktaş’ta sonlandıracağını söyleyen Orman “Burak Yılmaz kariyerini burada bitirmek için Beşiktaş’a geldi. Müthiş bir Beşiktaşlı. Futbol kariyerini Beşiktaş’ta bitirecek, anlaşmamız böyle. Teklfi gelmesi hoş ama bizim açımızdan tatmin edici değil. Bizim için görüşülebilir bir şey değil” dedi.

Öte yandan diğer transfer iddialarına da değinen Orman, Kagawa, Fabri, Quaresma ve Karius’un geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ricardo Quaresma duygusal bir arkadaşımız. Gelir konuşuruz. Ayrılmak istiyorsa ayrılır. Cenk Tosun bizim evladımız dönmek istediği zaman döner. Gelecek sezon Beşiktaş’ın kalesinde Karius olacak. Fabri’yi düşünmüyoruz. Kagawa’yı kadromuzda düşünüyoruz ama onun İspanya hayali var. Temmuz’da bir daha görüşeceğiz”.