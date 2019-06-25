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14:59 25 Haziran 2019
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    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olayların sanıkları hakim karşısında

    © AA /
    Spor
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    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018'de oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 46 sanığın, ‘silahla kasten yaralama’, ‘spor alanında yasak madde bulundurma ve kullanma’ ile ‘silahla yaralamaya teşebbüs’ suçlarından yargılanmasına başlandı.

    Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz 30 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, futbolcu müşteki Caner Erkin'in avukatı da hazır bulundu.

    Aykut Kocaman
    © AA /
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    Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanıklardan Anıl Kuş, "Bu olay nedeniyle öncelikle çok pişmanım. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Bir anlık sinirle yanımda getirdiğim çakmağı hedef gözetmeksizin sahaya attım. Kimseye denk gelmedi" dedi.

    Sanık Bilal Gümüşoğlu, maçın gergin atmosferinde sahaya 2 madeni para attığını, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söyledi.

    ‘OĞLUMA İYİ ÖRNEK OLAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM’

    Sanık İbrahim Çam, "Maçın atmosferi ile sinirlendim. Sinirlerime hakim olamadım. 2 madeni parayı sahaya doğru fırlattım ama sahaya gitmedi. Yanımda oğlum vardı. Ona iyi örnek olamadığım için üzgünüm ve pişmanım" diye konuştu.

    Sanık İbrahim Yenibayrak, olay nedeniyle pişman olduğunu ifade ederek, "Sahaya para fırlattığım doğrudur. Ama futbolcu Caner Erkin'i yaralamaya teşebbüs ettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Para atma sebebim de öfkeme yenik düşmemdir." ifadelerini kullandı.

    ‘BEN ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAMADIM’

    Aziz Yıldırım
    © AA / Emrah Yorulmaz
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    Sanık Mehmet Serhan Yurttaş, sigara kullanmadığını ve bu nedenle çakmak taşımadığını kaydederek, "İlk hazırlanan polis fezlekesinde benim çakmak atmış olabileceğim şüphesinden bahsediliyordu. Maçın atmosferi ile sinirlendim. Yanımda taşıdığım kalemin kapağını hedef gözetmeksizin attım. Ben attığım kalem kapağının Şenol Güneş'e isabet ettiğini düşünmüyorum. Keşke böyle olayın içinde yer almasaydım. Pişmanım" dedi.

    Sanık Sedat Doğan, maç esnasında içeriye çakmak sokmadığını savunarak, "Attığım çakmak üst tribünlerden atılıp önüme düşen çakmaktı. Ben de o sinirle çakmağı alarak hedef gözetmeksizin attım. Attığım çakmak Şenol Güneş'e isabet etmedi. Benim bu olayla ilgili suçlanmamın sebebi, benim çakmağı attığım sırada Şenol Güneş'in yere düşmesidir. Ben Şenol Güneş'i yaralamadım" savunmasını yaptı.

    Sanık Ümit Tüylü, "Maça girişte üzerimdeki bozuk paraları Kızılay bağış kutusuna attım ama cebimde 5 kuruş kalmış. Küçük olduğu için fark edememişim. Maçtaki atmosferden dolayı bir anlık sinirle beş kuruşu sahaya doğru fırlattım. Ama sahaya gitmedi, reklam panolarına çarptı. Hedef gözetmedim. Çok pişmanım" diye konuştu.

    ‘PİŞMANIM, VERİLECEK CEZAYA RAZIYIM’

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı
    © AA /
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    Sanık Soner Şeker, "Atılı suçlama doğrudur. Pişmanım. Verilecek cezaya razıyım" dedi.

    Söz verilen diğer sanıklar da maçın atmosferi içinde sahaya çakmak, madeni para gibi şeyler attıklarını ancak hedef gözetmediklerini, olay nedeniyle çok pişman olduklarını söyledi.

    Söz verilen Müşteki Caner Erkin'in avukatı Emrah Pamuk, şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirterek, "Müvekkile yönelik eylemleri bakımından sanık olarak yargılanan kişilerden şikayetçi değiliz. Takdiri mahkemeye bırakıyoruz" dedi.

    Mahkeme, sanıklar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18/3. maddesi uyarınca uygulanan "Spor müsabakalarını seyirden yasaklılık" tedbirinin kaldırılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol takımları arasında oynanan maç esnasında sahaya çok sayıda yabancı madde atılması sebebiyle müsabaka düzeninin sık sık bozulduğu belirtiliyor.

    Maçın ikinci yarısında Beşiktaş futbol takımının yedek kalecisi Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arka kısmında bulunan Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, bu esnada tribünden yabancı madde atılmaya devam edildiği kaydediliyor.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı
    © AA /
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    İddianamede, Tolga Zengin'i yatıştırmak için bölgeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de olaylarda yaralandığı, şiddet eylemlerinin yoğunlaşmasından ötürü müsabakanın tatil edildiği bilgisi veriliyor. 

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in mağdur, futbolcular Queresma Bernardo ve Caner Erkin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, 35 sanığın "spor alanında yasak madde kullanma" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

    İddianamede, 3 sanığın mağdur Şenol Güneş'e karşı "silahla yaralama" ve "spor alanında yasak madde bulundurma" suçlarından 6 aydan 2 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, 7 sanığın futbolcular Quaresma Bernardo ve Caner Erkin'e karşı "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "spor alanında yasak madde bulundurma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

    İddianamede, bir sanığın "spor alanında yasak madde kullanma" suçundan adli para cezasına çarptırılması, 46 sanık hakkında ayrıca "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbirinin uygulanması isteniyor.

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    Etiketler:
    Tolga Zengin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Soner Şeker, Ümit Tüylü, Sedat Doğan, Mehmet Serhan Yurttaş, İbrahim Çam, Bilal Gümüşoğlu, Anıl Kuş, Caner Erkin, Futbol, Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi, futbolcu, Şenol Güneş, Beşiktaş, Fenerbahçe
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