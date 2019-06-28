Milan'a Avrupa'dan men cezası

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) yapılan açıklamada, UEFA tarafından yürütülen 2015-16-17 ile 2016-17-18 sezonları arasındaki iki ayrı inceleme döneminde Milan'ın FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

#UPDATE AC Milan has been banned from European football next season over breaches of financial fair play (FFP) rules for the past three seasons, the Court of Arbitration for Sport (CAS) rules pic.twitter.com/m8pXCulOqN — AFP news agency (@AFP) June 28, 2019

​CAS'ın gözetiminde UEFA ve Milan arasında yapılan anlaşmanın ardından İtalya temsilcisinin gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nden men edilmesine karar verildi.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2019-20 sezonunda Milan'ın yerine Torino'nun dahil edilmesi bekleniyor.