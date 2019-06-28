Galatasaray 30 dakikada 3 transfer açıkladı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray üst üste 3 transfer birden açıkladı. Önce Ryan Babel'i duyuran sarı kırmızılılar ardından Adem Büyük ve Valentine James Ozornwafor transferlerini duyurdu. Galatasaray futbolculara ödenecek ücretlerle ilgili KAP'a bildirimde bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Adem Büyük, Ryan Babel ve Valentine James Ozornwafor transferlerini resmen açıklandı.

Son iki sezondur Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giyen 31 yaşındaki Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, tecrübeli futbolcuya 2019-20 sezonu için 3,5 milyon TL, bir sonraki sezon için de 4 milyon TL verecek.

🤝 Yeni transferimiz Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/nKwaBSuHGO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 28 Haziran 2019

32 yaşındaki Ryan Babel ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Hollandalı futbolcuya da imza parası olarak 2 milyon Euro ödedi.

🤝 Yeni transferimiz Ryan Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/DtfgPXzp2Q — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 28 Haziran 2019

Babel’e yıllık 2,5 milyon Euro sabit ücret ödeyecek olan Galatasaray’ın son transfer bombası ise 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine James Ozornwafor oldu.