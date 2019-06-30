Rusya, Avrupa Oyunları madalya sıralamasında lider konumda: 39’u altın 93 madalya

Minsk’te düzenlenen Avrupa Oyunları’nın dokuzuncu günü olan dün 6’sı altın, 3’ü gümüş, 3’ü bronz 12 madalya aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılımıyla bu akşam kapanış töreni yapılacak oyunlarda, Rusya’nın toplam madalya sayısı 93’e ulaştı. Madalya sayısı bakımından lider konumdaki Rusya’nın 39 altın, 19 gümüş ve 35 bronz madalyası oldu.

Belarus ise 22 altın, 14 gümüş ve 25 bronzla en çok madalyası olan ikinci ülke konumunda. Üçüncü sırada ise 11 altın, 13 gümüş ve 11 bronz madalya ile İtalya yer alıyor.

Minsk’te 21 Haziran’da başlayan Avrupa Oyunları’nda 50 ülkeden 3600'ü aşkın sporcu, 15 spor dalında yarışıyor. Rusya takımında ise 220’yi aşkın sporcu bulunuyor.

Rusya milli takımı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2015’te birincisi yapılan oyunlarda 79’u altın, 40’ı gümüş ve 45’i bronz 164 madalya almıştı.