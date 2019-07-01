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14:27 01 Temmuz 2019
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    Ekrem İmamoğlu (sağda) maçı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman (solda) ile izledi.

    Taraftara 'mazbatayı ver' düzenlemesi

    © AA / Serhat Çağdaş
    Spor
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    Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanun Teklifi'ne CHP şerh düştü. Teklifin 31 Mart seçimleri sonrası statlardaki 'İmamoğlu'na mazbatayı ver' tezahüratlarının ardından getirildiğine dikkat çeken CHP şerhinde, "Teklifin taraftarların siyaset eliyle ehlileştirlmesi için yapıldığı görülmektedir” denildi.

    AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 48 milletvekili tarafından verilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu
    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığı habere göre, Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek teklife göre, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, 'spor alanı' tanımı içerisine alındı. Böylece müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek.

    Cezaları artıran teklife göre seyircilerin müsabaka alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilecek.

    'TARAFTARLARIN SİYASET ELİYLE EHLİLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR'

    CHP 20 maddelik teklife muhalefet şerhi düştü. Şerhte, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri sonrası bazı maçlarda 'Mazbatayı ver' tezahüratı atılmasına yönelik, "Bunlara asla geçit vermeyeceğiz. Bunların hepsi kayda giriyor, gereğini biz de yapacağız" sözleri hatırlatıldı.

    Vodafone Arena'nın tabelası değişti
    DHA
    Vodafone Park’ta Ekrem İmamoğlu'na tezahürat
    Sunulan teklifin de 'gereğinin yapılacağı' sözlerinin kanıtı olduğu ifade edilen şerhte şöyle denildi:

    "Teklifin sporda şiddet ve düzensizliği önlemekten ziyade sporseverleri müsabakalardan uzak tutacak, güvenlikçi önlemlerle özgürlük alanlarını kısıtlayan, taraftarların siyaset eliyle ehlileştirilmesi için yapıldığı görülmektedir. Teklifin acele bir şekilde görüşülmesi artan siyasi tepkilerin spor alanlarına yansımasının engellenmesi olduğu gerçeği ile birlikte sporseverleri ilgilendiren bir kanunla ilgili İçişleri, Adalet, Spor ve Gençlik Bakanlıkları ile kulüpler, federasyonlardan bilgi ve görüş alınmasına rağmen taraftar gruplarından ve sporseverlerin oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarından bilgi alınmamış olması teklifin toplumsal yararından çok siyasi yararının gözetildiğini göstermektedir."

    'STADYUMDA BİYOMETRİK TARAMA ANAYASA İHLALİ'

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
    © AA /
    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Amacımız tribünlerin şiddetten arındırılması
    CHP, seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemi kurulmasına da şerh düştü.

    Biyometrik yöntemle taramanın, Anayasa ile güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkı ihlali olduğu savunuldu.

    Ayrıca kanun teklifindeki düzenleme için, 'Spor müsabakalarına giriş esnasında kimlik doğrulaması amacıyla, kişisel biyometrik verilerin depolanma ve kullanılma imkânını, keyfîliğe ve kötüye kullanımlara bütünüyle açık şekilde ve üstelik bu yönde herhangi bir zorunluluk da bulunmazken düzenlediği görülmektedir' denildi.

    Etiketler:
    Osman Aşkın Bak, Süper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Biyometrik kayıt, Mazbata, Ekrem İmamoğlu, Şiddet, Stat, 31 Mart Yerel Seçimleri, CHP, TBMM
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