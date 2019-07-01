Fikret Orman: Türkiye'de finansal bir kriz var, kulüplerin daralması lazım

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Orman, toplantıda görüşülen konulara açıklık getirdi.
Kulüplerin giderlerinin büyük oranda dövizle olduğunun altını çizen Orman, yayıncı kuruluşun haklı olduğu noktalar bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
"Ortada yapılmış bir ihale var. İhalenin şartları, teminatları, süreleri belirlenmiş vaziyette. Kabul edilmesi gereken bir gerçek var, bizim giderlerimizin büyük çoğunluğu döviz kurunda. Gelirler ise yayın ihalesinin yarısı döviz yarısı lira ama 3 sene evvel stadımızı açtığımızdaki stat gelirlerimiz dolar bazında çok geri düşmüş durumda. Çünkü fiyatlarımızı döviz bazında arttırabilmiş değiliz. Kulüplerin finansal durumları da ortada. Yayıncı kuruluşun yöneticileri bizim dostlarımız, haklı oldukları noktalar var. Bunu sadece ücret olarak görmemek lazım. Hep beraber oturacağız karşılıklı edinlerimizi ve sorumluluklarımızı karşılıklı menfaatlerimizi koruyacak şekilde karar vermek için konuşacağız. Bunlar ticaretin içindeki olaylar. Bunlar başta kulüpleri, federasyonu ve yayıncı kuruluşu ilgilendiren eden şeyler."
'SÜREÇ KÖTÜ YÖNETİLDİ, SANKİ KULÜPLERE PARA AKTARILIYORMUŞ GİBİ ALGILANDI'
Yayıncı kuruluşla ilgili olarak B planı olup olmadığı yönündeki bir soruya Fikret Orman, "B planlık bir durum yok. Biz aynı gemide yola çıktık. O gemiyle öbür limana gideceğiz. O liman da 2022'de. O geminin içinde biz yola çıktık. Denizin ortasındayken başka gemiye bakmak bizim açımızdan da onlar açısından da doğru değil. Biz o gözle bakıyoruz, BeIN Sports'un da o gözle baktığına inanıyorum" yanıtını verdi.
"Ne öyle bir talep var ne bir görüşme var. Çok popüler bir oyun olduğu için çok farklı noktalara getirilebiliyor. Yaklaşık 6 aydır bu konuyu kamuoyuna izah edemedik. Demek ki bizde de hata var. O süreç kötü yönetildi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi algılandı. Böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'de finansal bir kriz var. Bankaların yapmış olduğu bütün işlerde mevcut müşterileriyle yapılandırma yapılıyor. Bu bir tek futbolla alakalı bir şey değil. Türkiye'nin büyük grupları da bankalarla oturup borçlarını yapılandırıyorlar. Burada kulüplere yönetim kurulu atanacak gibi bir durum yok. Kulüplerin finansal durumunu düzeltecek, disipline alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu hem kulüp lisansıyla alakalı hem de bankalarla yapılacak yapılandırmayla alakalı. Bu kimsenin taviz verdiği bir konu değil. Futbol insanları mutlu eden önemli bir endüstri. Devletimiz de bankalar da bu işe bu gözle bakıyorlar. Türkiye'de finansal bir kriz var. Sanki kulüpleri kurtarma projesi olarak ifade edildi, hayır. Ülkede bir sıkıntı var. Bütün bankalar yeniden yapılandırma yapıyorlar. Bunu bireysel olarak da yapıyorlar. Kredi kartını ödeyemeyenlere bir şeyler yapıyorlar, devletimiz vergi ödemelerine karşılık bir şey yapıyor. Çiftçimize karşı, Türkiye'nin en büyük gururu olan gruplara karşı bir şeyler yapılıyor. Şu anki süreç böyle bir süreç. Futbol da uzayda oynanan bir şey değil, bu ülkede oynanıyor. Kurlardaki artış bizi zora soktu. Kulüplerin daralması lazım. Transfer sezonu da eskisi geçmiyor. Herkes temkinli hareket etmek zorunda. Böyle de geçecek gibi gözüküyor. Önümüz netleşince herkesin anlayacağı bir resim ortaya çıkar."
'FUTBOLUN MARKA DEĞERİNİ YUKARI ÇIKARMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR'
Orman, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel'in Galatasaray'a transferine ise "Hayırlısı olsun" dedi.
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