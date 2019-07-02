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08:48 02 Temmuz 2019
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    Süper Lig'de hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor?

    © DHA /
    Spor
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    Süper Lig'de 18 kulübün hemen hepsi Türk Lirası ile ödeme dönemine geçti. Süper Lig'de 4 teknik direktör yılda 10 milyon euro'nun üzerinde gelir elde ediyor.

    Son 10 yılda yerli teknik direktörlerin şampiyonluk kupasını kaldırdığı Süper Lig'de gelirler de artıyor. Süper Lig'de 18 kulübün hemen hemen hepsi TL üzerinden ödeme yönetime geçti.

    Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, 4 teknik direktörün yıllık kazancı 10'ar milyon lirayı aşarken 3 teknik direktör ise 4 milyon liranın üzerinde gelir elde ediyor.

    Süper Lig'de mücadele eden diğer takımların teknik direktörlerine ödedikleri ücretlerin ise 1 milyon lira ile 3 milyon lira arasında değiştiği belirtiliyor.

    Cüneyt Çakır
    © AA /
    Süper Lig hakemleri bu sezon ne kadar kazandı?
    EN ÇOK KAZANAN TERİM VE GÜNEŞ

    En çok kazanan yerli teknik direktörler listesinde ilk sırayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş alıyor. Yıllık garanti ücretleri 18 milyon TL olan iki teknik direktörü Abdullah Avcı takip ediyor.

    Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın net ücreti 12 milyon lira. 4'üncü sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bulunuyor. Yanal yıllık 10 milyon lira kazanıyor.

    Listede 5'incilik sırasında ise Sergen Yalçın bulunuyor. Yalçın'ı, Aykut Kocaman ve Ünal Karaman takip ediyor. Okan Buruk'un ücretinin de 3 milyon lira seviyesinde olduğu belirtiliyor. 

    TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

    Şenol Güneş - Milli Takım - 18 milyon TL 

    Fatih Terim - Galatasaray - 18 milyon TL

    Abdullah Avcı - Beşiktaş - 12 milyon TL

    Ersun Yanal - Fenerbahçe - 10 milyon TL

    Sergen Yalçın - Yeni Malatyaspor - 4.8 milyon TL

    Aykut Kocaman - Konyaspor - 4.7 milyon TL 

    Ünal Karaman - Trabzonspor - 4.5 milyon TL

    © Flickr /
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    Okan Buruk - Medipol Başakşehir - 3 milyon TL

    Daha önce euro ile anlaşan takımların da sabit bir kur üzerinden TL olarak ödeme yaptığı belirtiliyor.

    TAZMİNATLAR MALİYETİ ARTIRIYOR

    Ancak kulüplerin bir sezon içerisinde görev değişikliği yaparak 2'den fazla teknik direktörle çalışması durumunda teknik kadro maliyetleri de artıyor.

    Ödenecek tazminatlara yeni teknik direktörlerin maaşları da eklenince rakamlar yükseliyor.

    Etiketler:
    kazanç, maaş, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Fatih Terim
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