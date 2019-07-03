Nurmagomedov ringlere veda etmeye hazırlanıyor

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Nurmagomedov, "Kariyerim kesinlikle ilk aşamasında değil. Bitirmeye uzak değilim. Ama muhtemelen bir iki dövüşe çıkmam gerek. İçimde halen rekabet ateşinin yandığını hissediyorum. Ringe çıkmak, dünyanın en iyi dövüşçülerle çarpışmak istiyorum. Göreceğiz, şimdi bu konuyu konuşmanın hiçbir anlamı yok" dedi.

Nurmagomedov ayrıca kariye noktaladıktan sonra fırsatı olursa dinlenmeyi tercih edeceğini de sözlerine ekledi.

Rus dövüşçü, 7 Eylül’de Abu Dabi’de Dustin Poirier’e karşı dövüşecek.