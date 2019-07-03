Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 yıl önce Fenerbahçe'nin kapkara bir güne uyandığı belirtildi.
3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza kadar #YaşaFenerbahçe pic.twitter.com/7v1L0YYHV1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2019
"3 Temmuz bir kumpastır, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen" ifadesinin kullanıldığı açıklama, şu şekilde son buldu:
"Yoğurulduğu Atatürk sevgisi, sahip olduğu milli değerlerin gücü, milyonların bağlılığıyla dimdik duran Fenerbahçe'yi, şike kumpasıyla yıkmak, yok etmek, 'kendilerine mahkum etmek' istediler. Ve 3 Temmuz kumpasında, Fener'in ışığı, milyonların uyanışı, bir ülkenin ayağa kalkışı oldu! Bugün bir kez daha daha yüksek ses ve inançla '3 Temmuz bir kumpastır, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza dek #YAŞAFENERBAHÇE'"
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)