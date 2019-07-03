Süper Lig kulüpleri ile beIN Sports arasında kur anlaşmazlığı

2016'daki ihalede yıllık 500 milyon dolar karşılığı 5 yıllığına Süper Lig'in yayın haklarını elde eden Katar merkezli beIN Medya'nın ilk ödemeyi 3.26 liralık kurdan yapması, ancak kurun 5.65 seviyesine gelmesine rağmen 3.79 lirada diretmesi kulüplerin tepkisini çekti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Digiturk 2016'da yapılan ihalede yıllık 500 milyon dolar karşılığı 5 yıllığına Süper Lig yayın haklarını elde etti. Anlaşma gereği 2017-18 futbol sezonunda yayın gelirinin 250 milyon doları yine dolar olarak, 250 milyon doları da 3.26 liraya sabitlenerek ödendi. Bir sonraki sezon içinse TEFE ve TÜFE ortalaması alınarak kur yeniden belirlendi.

Digiturk, geride kalan sezon ise yasal artış oranını da ekleyerek 250 milyon dolarlık kısmı 3.79 lira üzerinden hesaplayıp kulüplere ödedi. Buna karşın dövizde büyük bir dalgalanma yaşandı. Bir ara dolar kuru 7.32 lirayı dahi buldu. Dolar kurundaki bu yüksek artış, kamuoyunda kulüplerin yayın ihalesinde kuru sabitleyerek, zarara uğradığı tartışmalarına da neden oldu.

Yayıncı kuruluş Digiturk, 2018-2019 futbol sezonu sona erer ermez kulüplerle yeniden dolar kurunu müzakere etmeye başladı. Mevcut anlaşmaya göre, TEFE ve TÜFE artış oranları eklendiğinde 250 milyon dolarlık tutarın kulüplere 4.60 liradan ödenmesi gerekiyor. Ancak dolar kuru şu sıralar 5.65 lira civarında olsa da yayıncı kuruluş anlaşma gereği olan 4.60’lık sabit kur oranını da fazla buluyor.

'705 MiLYON ZARAR ETTİM'

Digiturk, kulüplerden dolar kurunun 3.80 olarak sabitlenmesini istiyor. Yani sözleşmedeki TEFE ve TÜFE artış oranının kura yansıtılmamasını talep ediyor. Çünkü yayıncı, geçen sezon 705 milyon lira zarar ettiğini söylüyor.

Digiturk yönetimi ayrıca kulüplerin kendilerine yardımcı olmadığını belirterek, örnek olarak da düzenlediği ödül törenine Galatasaray’ın katılmamasını gösteriyor.

Yayıncı kuruluş, koşullarının kabul edilmemesi halinde, '160 milyon dolarlık teminatı yakarım ve çekilirim' diyor. Buna karşın kulüplerse, yayıncı kuruluşa sözleşmeyi hatırlatarak, “Türkiye, bir hukuk devletidir. Kurumlar da yaptıkları sözleşmelere bağlılıkla yükümlüdür” diyor.

2022 yılına kadar Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Medya, Türkiye’den çekileceği iddiasını yalanlamıştı.