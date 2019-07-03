Perulu oyuncu Cayo’dan, milli takımı finale çıkaracak futbolcuya öpücük sözü

Bugün Şili’ye karşı çıkacak Peru takım futbolcularını teşvik etmek için, oyuncu Stephanie Cayo ilginç bir teklifte bulundu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Cayo, “Bu Çarşamba Şili'ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum” diye yazdı.

Estoy pensando seriamente en regalarle un beso ( con permiso respectivo) al responsable de ganarle a Chile este Miércoles. 🥰🤪#CopaAmerica2019 — Stephanie Cayo (@Stephanie_Cayo) June 30, 2019

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800 bine yakın takipçisi olan Cayo’nun bu tweeti, birçok kişi tarafından beğenildi ve birçok yorum yapıldı.

31 yaşındaki oyuncu son olarak Netflix dizisi Club de Cuervos'da rol aldı.

Finalde Brezilya'nın rakibi olmak için Şili karşısında ter dökecek olan Peru, 1939 ve 1975'te Copa America'yı iki kez kazanmıştı.