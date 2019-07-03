'Fenerbahçe Rus futbolcu Kudryashov ile ilgileniyor'

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, geçen sezon Başakşehir forması giyen ve bonservisi elinde olan Fedor Kudryashov ile ilgilendiği kaydedildi.

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlilikle sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Rusya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sporx'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin, geçen sezonun 2. yarısında Başakşehir forması giyen ve sezonun bitmesiyle ayrılan 32 yaşındaki Fedor Kudryashov'un peşinde olduğu kaydedildi.

Rusya'da Torpedo kulübünün tesislerinde çalışmalarını sürdüren defans oyuncusu ile Zenit ve Süper Lig'den ilgilenen başka takımların da ilgilendiği belirtilirken, tecrübeli oyuncunun son kararını kısa sürede vereceği belirtildi.

Sol bek ve sol stoper olarak oynaybilen Kudryashov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Başakşehir kalmamı istedi ancak oynama garantisi vermediği için ayrıldım" ifadelerini kullanmıştı.