Fransız oyuncudan Ankaragücü’ne doğum günü mesajı: Hediye olarak ödemediğiniz 9 maaşımdan 1’ini verebilirsiniz

Ankaragücü'nün Fransız oyuncusu Thomas Heurtaux, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Heurtaux, "Merhaba Ankaragücü, doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Bana bir hediye vermek isterseniz, ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1'ini ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon üst üste yaptığı devre arası transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve kümede kalan MKE Ankaragücü’nde Fransız savunmacı Thomas Heurtaux’nun paylaştığı doğum günü mesajı gündeme yerleşti.

3 Temmuz doğumlu 31 yaşındaki Fransız stoper, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhaba Ankaragücü, doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Bana bir hediye vermek isterseniz, ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1’ini ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz” dedi.

Hello @Ankaragucu, thank you for having wished me my birthday🤔😅 if you want to give me a gift you can pay me 1 month salary on the 9 unpaid salary😂😂😂🙈see you on Monday🤗🏋🏻‍♂️⚽️ — Thomas Heurtaux (@THeurtaux_75) July 3, 2019

​Fransız futbolcunun paylaşımı sonrası geçen sezon devre arasında krizle takımdan ayrılan Moestafa El Kabir de cevaben “Çılgınsın! İyi dileklerimle!” şeklinde bir tweet attı. Heurtaux’nun ilginç paylaşımına cevap veren bir diğer futbolcu da Thibault Moulin oldu. Geçen sezon PAOK’tan kiralık olarak Ankaragücü forması giyen Moulin, “Aynı gemideyiz kardeşim. Bekliyoruz…” dedi.

@THeurtaux_75 on est dans le meme bateau frero ... on attend 💴 🤷🏻‍♂️😁 — Moulin Thibault (@thib_mou) July 3, 2019

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