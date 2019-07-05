Ibrahimovic'te 'Sarbi' vakası

Amerikan Ulusal Futbol ligi MLS'te Los Angeles Galaxy ve Toronto'nun karşı karşıya geldiği, Dignity Health Sports Park stadyumunun ev sahipliği yaptığı mücadelede İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in formasındaki hata dikkat çekti.
Hey, LA Galaxy. You know his shirt says Irbahimovic and not Ibrahimovic.. right? 🤣 pic.twitter.com/KzuHxzZOUO— Soccer AM (@SoccerAM) July 5, 2019
Akşam’daki habere göre 37 yaşındaki İsveçli golcünün ismi formasının arkasında "Irbahimovic" olarak yazıldı. Bu karşılaşma Los Angeles'in 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Zlatan takımının iki golünü de kaydeden isim oldu.
The kitman at LA Galaxy has had a nightmare with Zlatan Ibrahimovic's shirt— Football Daily (@footballdaily) July 5, 2019
IRBAHIMOVIC?! 😂😭 pic.twitter.com/tBnIITyfql
Daha önce Inter, Barcelona, PSG ve Manchester United gibi devlerin formasını giyen İbrahimovic 2018 yılında Los Angeles Galaxy takımına katıldı ve bu sezon 14 maçta 11 gol ve 3 asist ile oynadı.
Ibrahimovic'in başına gelen bu olay akıllara Sabri Sarıoğlu'nu getirdi. Sabri'nin adı da Galatasaray'da oynadığı dönemde "Sarbi" olarak yazılmıştı.
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde bugüne kadarki son UEFA Avrupa Ligi maçını 03.03.2004 tarihinde Villarreal'e karşı oynamış, Sabri Sarıoğlu "Sarbi" yazılı forma ile mücadele etmişti. pic.twitter.com/83tV2MHxaK— GS Statistic (@gsstatistictr) February 14, 2019
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