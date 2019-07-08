Rus sporunda bir ilk

Rus voleybolcular Oleg Stoyanovskiy ve Vyaçeslav Krasilnikov, Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın finalinde galibiyeti kucakladı. İkili böylece Rusya’ya plaj voleybolunda ilk altın madalyasını getirdi.

Hamburg’da yapılan Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Stoyanovskiy ve Krasilnikov Alman Julius Tole ve Clemens Wickler ile karşı karşıya geldi. İlk seti kaybeden Rus ikili, ikinci ve üçüncü setleri galibiyetle bitirerek altın madalyayı aldı. Bu madalya Rus sporu için bir ilk oldu.

Впервые, золото 🥇 Чемпионата мира по пляжному волейболу у России! Слава Красильников и Олег Стояновский затащили финал на чужом стадионе, рьяно болевшим за соперника. Тай-брейк с двумя поочередными камбеками 🔥. Питерская школа 👏 #пляжныйволейбол pic.twitter.com/oEW84HHTQG — Oll Korrect 🆗 (@o_kai) July 7, 2019

​Bronz madalyayı da ABD’li sporcularla karşı karşıya gelen Norveç’ten Anders Mol, Christian Sandlie Sorum aldı.

Krasilnikov, 2017 yılında da Nikita Lyamin’le birlikte Viyana’da gerçekleştirilen şampiyonada üçüncü olmuştu.