Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mesut Özil'in transferiyle ilgili bir girişimin bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin ardından durumu açıklığa kavuşturmak adına bilgilendirme yapma gereğinin doğduğunun aktarıldığı açıklamada, "Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

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