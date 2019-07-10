Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması

Söz konusu haberlerin ardından durumu açıklığa kavuşturmak adına bilgilendirme yapma gereğinin doğduğunun aktarıldığı açıklamada, "Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2019
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