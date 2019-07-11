Galatasaray'da seçim yok

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi. Mahkemenin bu kararıyla Mustafa Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetimin görevine devam edeceği kaydedildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili bugün görülen davada mahkeme tedbir kararlarının devamına karar verdi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya davacı Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın avukatları, Galatasaray Kulübü avukatları ve feri müdahiller ile avukatları katıldı.

Feri müdahillerin avukatı Kıraç Aras, "Ortada idari yönden ibra edilmeyen bir yönetim kurulu bulunmakta. Bu dava sonunda yönetim kurulunun ibra edilmeme kararı kesinleşirse ibra edilmeyen bir yönetim kurulunun her yıl aldığı 400 üyenin hesabı ve diğer işlemlerin hesabı nasıl telafi edilecek. bu nedenle tedbirin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

Davacılar Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay vekili ise "Dernek, Sportif A.Ş.'nin büyük ortağıdır. Yapılacak yatırımlara dernek yönetim kurulunun kefareti söz konusudur. Sportif ve mali başarı ortadadır. Genel kurul hiçbir gerekçe göstermeden idari ibrasızlık kararı verildiğini söylüyor. Ama başarısızlık gerekçesini söylemiyor" dedi.

Mahkeme yönetim devam etmesi yönünde alınan tedbir kararlarına yapılan itirazın reddine karar vererek, tedbirlerin devamına karar verdi.

YÖNETİMİN TEDBİR KARARINA KULÜP AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için mahkemeden idari tedbir kararı aldırmıştı.

Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması için itiraz etmişti. Galatasaray Divan Kurulu üyeleri de haklarında bir takım ithamlara cevap vermek adına Galatasaray Kulübü'nün yanında feri müdahil olarak davaya katılmıştı.