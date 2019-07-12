17 yaşındaki genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti

Ramón Ismael Coronel, un portero de 17 años apodado Piki, murió tras recibir un pelotazo en el pecho al atajar un penal en medio de un partido de la liga regional porteña en #Argentina 🇦🇷 | Ve más detalles de lo ocurrido acá https://t.co/zqIZIGjMGR pic.twitter.com/H9Tu18vMkJ