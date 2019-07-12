17 yaşındaki genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti

Coronel, Arjantin’de yerel bir ligde oynanan maç sırasında göğsüyle penaltı kurtardı. Ancak daha sonra kurtardığı penaltının sevincini yaşarken bir anda yere yığıldı.
July 11, 2019 16:59 value Description Indignant 0 Sad 0 Indifferent 0 Surprised 0 Happy 0 Ramón Ismael Coronel, a 17-year-old goalkeeper of the club Swallow's... https://t.co/VpBOGA4Gpa— News1 English (@News1English) July 11, 2019
Sahada ambulans bulunmaması nedeniyle bir kamyonetin arkasında hastaneye götürülen genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
Clup Union de Golondrina forması giyen Piki takma isimli kalecinin kalp krizi geçirmesinin nedeninin göğsüyle çıkardığı penaltı olabileceği tahmin ediliyor.
Sahada ambulans olmaması nedeniyle kurtarılamayan genç kalecinin babası Eduardo Coronel, Arjantin’i yasa boğan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada bir ambulans olmaması skandal. Oğlum kurtarılabilirdi" dedi.
Ramón Ismael Coronel, un portero de 17 años apodado Piki, murió tras recibir un pelotazo en el pecho al atajar un penal en medio de un partido de la liga regional porteña en #Argentina 🇦🇷 | Ve más detalles de lo ocurrido acá https://t.co/zqIZIGjMGR pic.twitter.com/H9Tu18vMkJ— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) July 11, 2019
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