Wimbledon'da tarihi maç: En uzun finali Djokovic kazandı

Sırp tenisçi Djokovic, 4 saat 55 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun finali olan maçta Federer'i 3-2 yenerek 5. şampiyonluğunu elde etti. 'Ekselansları' Federer'e karşı oynadığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrılan Djokovic, grand slamlerde 16., kariyerindeki 75. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

2019 Wimbledon Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12) yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, 8 şampiyonlukla Wimbledon'ı en fazla kazanan erkek tenisçi İsviçreli Federer ile geçen yıl da dahil 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic karşılaştı.

2014 yılından beri ilk defa Wimbledon'da bir tek erkekler finali maçı 5. sete gitti.#Wimbledon #DjokovicFederer pic.twitter.com/6svuXp6OZj — sportstv (@sportstv) July 14, 2019

Kariyerinin 25. grand slam finalini oynayan Djokovic ile 31. finaline çıkan Federer, 2015 ABD Açık'tan beri ilk defa bir grand slam finalinde karşı karşıya geldi.

İki tenisçinin de servis kıramadığı ilk setin sonucunu "tie break" belirledi. Federer'e 7-5 üstünlük kuran Djokovic, ilk seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırdı.

Djokovic 1948’den sonra finalde maç puanı çevirip Wimbledon’da Şampiyon olan ilk tenisçi oldu. https://t.co/mMmJ7H2RbV — Yücel Tuğan (@tuganyucel) July 14, 2019

Federer, oyuna giren ilk servisleri ve file önündeki vuruşlarından yüzde 100 puan aldığı 2. seti, 6-1 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

3. sette de file önünde kusursuza yakın oynayan Federer, 10. oyunda set puanı yakaladı ancak Djokovic rakibine izin vermedi. Servis performansını arttıran ve daha az hata yapan Djokovic, ilk sette olduğu gibi uzayan 3. seti, "tie break"te (7-4) kazanarak 2-1 öne geçti.

🎾Tarihin en uzun tenis maçı 2010 Wimbledon'da ilk tur maçıydı: 3 günde 11 saat 5 dakika süren maçı John Isner kazanmıştı.

🎾2019 #WimbledonFinal 32lik Djokovic, 38lik Federer'i 4 saat 58 dakikada yendi. 🏆

Efsane👍 Dayanıklılık 👏 pic.twitter.com/PqkbGxiiFE — Yunus Kaya (@analist1) July 14, 2019

Başa baş geçen 4. setin 5. oyununda Djokovic'in yaşadığı konsantrasyon kaybını değerlendiren Federer, servis kırdı. Bu aşamadan sonra oyuna ağırlığını koyan Federer, 4. seti 6-4 aldı ve skoru 2-2 yaptı.

Federer, 3 servis kırma puanı çevirdiği final setinin 4. oyununa tutunsa da 6. oyunda servis kırmayı başaran Djokovic, 4-2 öne geçti. Fakat sonraki oyunda servis kıran Federer, servis oyununu da alarak skoru 4-4'e getirdi.

Baskının iyice yükseldiği final setinin 15. oyununda servis kırarak 8-7 öne geçen Federer, kendi servis oyununda 2 maç puanından faydalanamadı ve Djokovic sette durumu eşitledi: 8-8.

Skorun 12-12'ye gelmesi sonrası Wimbledon'ın yeni kuralları gereği "tie break"e gidildi. Uzatma periyodunda Federer'e 7-3 üstünlük sağlayan Djokovic, seti 13-12, 4 saat 55 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.

2019 erkekler finali, 2008'de Rafael Nadal'ın Roger Federer'i 4 saat 48 dakika sonunda 3-2 yendiği karşılaşmayı geçerek Wimbledon tarihinin en uzun tekler finali oldu.

Yaklaşık 5 saatlik bu resital için her iki tarafa da ne kadar teşekkür etsek az... #Wimbledon 👏👏👏 pic.twitter.com/fX5eVcAA71 — Socrates (@SocratesDergi) July 14, 2019

Federer'e karşı oynadığı 5. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Wimbledon'daki 5. şampiyonluğuna uzandı.

Grand slam turnuvalarında 16. kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi, kariyerindeki 75. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Federer ile karşılaştığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin (16,9 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

1. Roger Federer (İsviçre): 20 şampiyonluk

2. Rafael Nadal (İspanya): 18

3. Novak Djokovic (Sırbistan): 16

4. Pete Sampras (ABD): 14

5. Roy Emerson (Avustralya): 12

6. Rod Laver (Avustralya): 11

7. Björn Borg (İsveç): 11

8. Bill Tilden (ABD): 10



