Menajerlik şirketi tepkili: Galatasaray ve Emre Mor'un yaptığı şey saygısızlık

WBD Capital şirketi, Emre Mor'un Galatasaray'a transferi sürecinde devre dışı bırakıldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Şirketin CEO'su Erik Alonso, "Emre'nin transferini engellemek gibi bir çabam asla yok. Hepiniz gibi ben de yaptığım işten para kazanıyorum. Galatasaray ve Emre Mor'un bize yaptığı şey saygısızlık" dedi.

Galatasaray'ın Emre Mor transferi krize dönüştü. Celta Vigo'nun kadro dışı bıraktığı genç oyuncu, Galatasaray'ın kapısını çalmış ve kendisini Milli Takım'a kazandıran Fatih Terim'e "Beni yeniden parlat hocam" diyerek transfer isteğinde bulunmuştu.

Milli futbolcunun transfer görüşmeleri için yetkilendirdiği WBD Capital şirketi, bu süreçte devre dışı bırakıldıklarını öne sürerek olaya büyük tepki gösterdi. Galatasaray da Mor'a "Bu olayı hallet bizi karıştırma" restini çekti.

GALATASARAY TARAFTARI, YÖNETİCİLERDEN BÜYÜKTÜR

Şirketin CEO'su Erik Alonso olayı yargıya taşıyacaklarını resmen açıkladı. Aynı zamanda FIFA menajeri olan Alonso, "Emre'nin transferini engellemek gibi bir çabam asla yok. Hepiniz gibi ben de yaptığım işten para kazanıyorum. Galatasaray ve Emre Mor'un bize yaptığı şey saygısızlık. Benim şirketimde ailelerini geçindiren insanlar çalışıyor ve eğer her işi bedavaya yaparsak bu insanlar ailelerine bakamaz. Bir şeyi çok net biliyorum. Galatasaray taraftarları, yöneticilerinden büyüktür" ifadelerini kullandı.

© AA / Erhan Elaldı Emre Mor: Oyundan alınmama kızmadım, kendime kızdım

Menajer Alonso, Emre Mor'un kardeşiyle yaptığı yazışmaları da açıkladı. Kardeş Mor'un "Galatasaray'dan en az 3 milyon euro maaş ve 1.5 milyon euro imza parası istiyor. Monaco'ya giderse 1.8 milyon euro alabilir" sözleri dikkat çekti.

WBD Capital Menajerlik şirketi, transferi yargıya taşıyacağını bu belgeyle duyurdu.

PARAYI ÖNEMSEMEM

Emre ise bu haberler üzerine "Ben parayı asla önemsemedim ve önemsemem" açıklaması yaptı.