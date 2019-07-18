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00:43 19 Temmuz 2019
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    Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

    Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

    © AA /
    Spor
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    Sarı-lacivertli takımın, 2019-2020 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı için gece düzenlendi.

    Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı
    © Fotoğraf : Twitter/TFF
    Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı
    Forma tanıtımı için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir gece düzenlendi. Organizasyona Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal, futbol takımı sportif direktörü Damien Comolli, Fenerbahçeli oyuncular ve davetliler katıldı.

    Futbolcular Max Kruse, Vedat Muric, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues sarı-lacivertli takımın yeni sezon formalarını giyerek podyumda boy gösterdi.

    Organizasyonda bir konuşma yapan Başkan Ali Koç, "Eskiden her şeyi daha rahat esnek yapıyorduk ama birçok sınırlar içinde yapıyoruz. Bunun iyi tarafı da var kötü tarafı da var. İyi tarafı 2020-2021 sezonun formalarını dizayn ettik çok güzel formalar geliyor. Bu senenin formalarında radikal düşünceler gerçekleştirdik. Çubukluya bambaşka bir anlam verdik. İlk defa böyle şeyler yapıyoruz. Beğenenler de var beğenmeyenler de var. Göreceksiniz zamanla gözünüz daha çok alışacak. Başarılarımız arttıkça satışlarımız artacak. Geçen sene enteresan bir yıldı ama bizim mağazalarımızda 260 bin adidas'ta 70 bin, toplamda 330 bin satışla tarihimizin en iyi ikinci satışını yaptık" ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil - Arsenal
    © Fotoğraf : Instagram
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    '2-3 TRANSFERİMİZ KALDI'

    Yeni sezona yönelik planlamalar ve transfer çalışmalarına değinen Ali Koç, şunları kaydetti:

    "Sıkıntılı bir yılı geride bıraktık futbolda. Bizi her anlamda sınayan bir yıl geçirdik. Bu sene çok farklı olacak. Yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı. Yeni oyunculara hoş geldin diyorum. Eski kaptanımız Emre Belözoğlu da aramıza katıldı. Allahyar'ı unutmadım. Telaffuz ederken ismini dikkat etmek lazım. Allahyar ile ilgili birşeyi garanti söyleyebilirim. İsminden dolayı statta kötü bir muamele görmeyeceğine eminim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yarın 19 Temmuz, Fenerbahçeliler için özel bir gün. Dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe'nin renklerini, bayrağını taşıyan taraftarlarımız için önemli bir gün. Fenerbahçe camiası olarak kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz. Biz tribünlerde, salonlarda, iyi günde, kötü günde, zor şartlarda ne olursa olsun Fenerbahçe'yi fedakarlıkla, aidiyet duygusuyla destekleyen bir yapıya sahibiz".

    Etiketler:
    Emre Belezoğlu, Ali Koç, Forma, Transfer, Fenerbahçe
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