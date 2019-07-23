Rus hokey takımı Spartak, THY ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Rus buz hokeyi takımı Spartak Moskova, Türk Hava Yolları (THY) ile bir yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Türk yetkililer, bu işbirliğinin devamlılığının Türk hokeyi için de bir fırsat olduğunu belirtti.

Spartak Moskova buz hokeyi takımı, Türk Hava Yolları ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Protokolde kırmızı beyazlıların ünlü forveti Aleksandr Yakuşev, takımın teknik direktörü Andrey Verevko, Türk Hava Yolları Satış Başkan Yardımcısı Mahmut Yayla ve Türk Hava Yolları Moskova Müdürü Turan Yardımcı yer aldı.

Yardımcı, “Efsanevi Spartak takımı ile iş birliğimizi çok daha ileriye taşımayı umuyoruz. Bu yılki eleme maçlarında kulüp beklediği başarıyı elde edememiş olsa da, Spartak final yarışına katılma ve şampiyon olma fırsatına hala sahip. Biz de bu süreçte kendilerine desteğimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

Aynı zamanda sponsorlar, Türkiye’de hokeyin gelişimine duydukları ilgi ve alakayı da göstermeyi ihmal etmediler. Taraflar, bu yıl Moskova’da Türk sporcuların da katılacağı küçük çaplı bir gösteri üzerinde de durdular. Yayla, Spartak takımı ile uzun süreli iş birlikleri kurmak istediklerini ve kulüp vesilesiyle Türkiye’de hokeyin gelişmesine katkı sağlamak istediklerini ekledi.

Yakuşev, “Bu sözleşmeyi yalnızca bizimle değil, Rusya’daki 150 milyon vatandaşla imzalıyorsunuz. Ülkemizin yüzde 70’i fanatik birer Spartak taraftarıdır” açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda sözleşmenin tarafları, birbirlerine hediyeler de takdim ettiler. Türk yetkililer Yakuşev ve Verevko’ya Türk usulü hediyelik eşyalar armağan ederken, karşılığında kendilerine ‘Spartak’ amblemli bir hokey sopası armağan edildi.