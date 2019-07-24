Kafatasının bir parçası alınan Rus boksör Dadaşev hayatını kaybetti

Rus basınında yer alan haberlere göre Rus boksörün kalbi, ameliyat sonrası süreci kaldıramadı ve Dadaşev, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
© Fotoğraf : Twitter
Dadaşev, Matias'la mücadelesi sırasında başına çok sayıda darbe alarak beyin kanaması geçirmişti.
Doktorlar, benzer bulgulara sahip hastaların iyileşme oranı dikkate alındığında Dadaşev'in iyileşme şansının yüksek olduğunu belirtmişti.
¡Nuevamente Matias y Dadashev nos regalaron un round explosivo! #BOXEOxESPN 🥊— ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) July 20, 2019
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