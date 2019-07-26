Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Değil menajer, futbolcularla ilgili herhangi biri bile kampa gelemez

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer görüşmelerine ilişkin menajerlerden şikayet etti. Avusturya’da süren kampta takımını yalnız bırakmayan Ağaoğlu, “Değil menajer, futbolcularla ilgili herhangi bir kişi bile kampa gelemez. Burası Trabzonspor’un mahremi ve bu tür görüşmeler burada olamaz” dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya’da bulunan Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kafileyle birlikte Avusturya’ya gelip takımını bir an olsun yalnız bırakmayan bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Şafak’tan Ali Kemal Yazıcı'ya konuştu.

Transfer dönemini başarıyla sürdürdüklerine dikkat çeken Ağaoğlu, geçen sezondan tespit edilen eksiklikleri gidermeye çalışırken, aynı zamanda geleceğe dönük yatırımlar yaptıklarını da söyledi.

Bir yandan yarışmacı, diğer yandan da geleceğe dönük bir politika izlediklerini belirten Ağaoğlu, ince eleyip sık dokuduklarını belirterek, “Her futbolcunun bir menajeri var. Sadece yetkili olanlarla görüşüyoruz. Fakat bazı oyuncuların menajerleri bizlerden faydalanmaya çalışıyor ve tutarsız tekliflerle bize geliyor. Futbolcunun kazanacağı paranın yarısı kadar bu işten para koparmaya çalışan insanlar var. İşte o zaman da bırakın pazarlığı, görüşmeden toplantıyı sonlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE SONA GELİYORUZ

Zaman zaman kamuoyunda bazı futbolcuların menajerleri ile Avusturya’da görüştüklerine dair iddialara da açıklık getiren Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Değil menajer, futbolcularla ilgili herhangi biri bile kampa gelemez. O kişilerle bırakın transferi, sohbet için bile görüşmem. Burası Trabzonspor’un mahremi ve bu tür görüşmeler burada olamaz. Arkadaşlarımız gerekli transferlerle ilgili görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye’ye döndüğümüzde bunları yeniden görüşeceğiz” dedi.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ağaoğlu, “Transferde sona yaklaştığımız oyuncular da var fakat bunları gündeme getirerek işi zora sokmak istemiyoruz. Bizim için asıl olan Trabzonspor’un menfaatleridir ve bu nedenle menajerlerin değil bizim dediğimiz olursa transfer gerçekleşir. Menajerlerin kıskacında olduğumuz doğru ama burası Trabzonspor ve burada menajerlerin değil bizim dediğimiz olur” ifadelerini kullandı.