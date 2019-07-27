Mesut Özil bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu: Farklı bir deneyimdi

Mesut Özil, Londra'da geçirdiği bıçaklı saldırı tehlikesinin ardından ilk kez konuştu. Eşi Amine ile birlikte evine girerken muhabirlerin yönelttiği sorulara kısa yanıt veren yıldız futbolcu, durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Mesut Özil, "Farklı bir deneyimdi; ama şu anda iyiyiz" diye konuştu.

Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu, 25 Temmuz Perşembe günü motorlu iki soyguncu tarafından saldırıya uğramış ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın da yardımıyla olaydan zarar görmeden kurtulmuştu.

Saldırganlar henüz yakalanamazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.