Menajerlik şirketi açıkladı: Emre Mor, Galatasaray ile anlaştı

Bonservisi İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da olan Emre Mor'un Galatasaray'a kiralandığı duyuruldu. Son dakika haberine göre; WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, Mor'un Galatasaray ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Mor ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Emre Mor'un Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandığı açıklandı.

İspanyol basını, Emre Mor'un bu sabah Celta Vigo antrenmanına çıkmadığını ve takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu. 22 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geleceği belirtilirken resmi açıklama da geldi.

Bu haberinden ardından WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Öte yandan İspanyol basını, Galatasaray'ın Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralayacağını ve bir sonraki satıştan da pay alacağını belirtti.